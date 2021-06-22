Інцидент трапився на залізничній станції "Городоцька". Ногу дівчинки спочатку намагались витягнути її батьки, проте нічого не вдалося.

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Ногу дитини затисло між бетонними плитами

О 22:29 рятувальникам надійшло повідомлення, що на залізничній станції на вулиці Городоцькій між залізобетонними плитами застряла нога 11-річної дівчинки.

В ДСНС зателефонували батьки дитини, які намагались самостійно її визволити.

Однак після кількох невдалих спроб вони були змушеними звернутися за допомогою до рятувальників.

На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання підняли плити та вивільнили ногу дівчинки.

Дитину передали медикам швидкої.

До її порятунку залучили 5 співробітників ДСНС та 1 одиницю техніки.



Ногу дівчинки затисло між бетонними плитами / Фото ДСНС Львівщини



До робіт залучили 5 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини



Дівчинку рятували за допомогою гідравлічного обладнання / Фото ДСНС Львівщини