Затисло між бетонними плитами: львівські рятувальники визволили ногу 11-річної дівчинки – фото

У Львові 20 червня нога 11-річної дівчинки потрапила у пастку – її затисло між бетонними плитами. На допомогу дитині прийшли рятувальники.
Інцидент трапився на залізничній станції "Городоцька". Ногу дівчинки спочатку намагались витягнути її батьки, проте нічого не вдалося.
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Ногу дитини затисло між бетонними плитами
- О 22:29 рятувальникам надійшло повідомлення, що на залізничній станції на вулиці Городоцькій між залізобетонними плитами застряла нога 11-річної дівчинки.
- В ДСНС зателефонували батьки дитини, які намагались самостійно її визволити.
- Однак після кількох невдалих спроб вони були змушеними звернутися за допомогою до рятувальників.
- На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання підняли плити та вивільнили ногу дівчинки.
- Дитину передали медикам швидкої.
- До її порятунку залучили 5 співробітників ДСНС та 1 одиницю техніки.
Ногу дівчинки затисло між бетонними плитами / Фото ДСНС Львівщини
До робіт залучили 5 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини
Дівчинку рятували за допомогою гідравлічного обладнання / Фото ДСНС Львівщини