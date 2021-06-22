Затисло між бетонними плитами: львівські рятувальники визволили ногу 11-річної дівчинки – фото

22 червня 2021 , 12:59
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Львові 20 червня нога 11-річної дівчинки потрапила у пастку – її затисло між бетонними плитами. На допомогу дитині прийшли рятувальники.

Інцидент трапився на залізничній станції "Городоцька". Ногу дівчинки спочатку намагались витягнути її батьки, проте нічого не вдалося.

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Ногу дитини затисло між бетонними плитами

  • О 22:29 рятувальникам надійшло повідомлення, що на залізничній станції на вулиці Городоцькій між залізобетонними плитами застряла нога 11-річної дівчинки.
  • В ДСНС зателефонували батьки дитини, які намагались самостійно її визволити.
  • Однак після кількох невдалих спроб вони були змушеними звернутися за допомогою до рятувальників.
  • На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання підняли плити та вивільнили ногу дівчинки.
  • Дитину передали медикам швидкої.
  • До її порятунку залучили 5 співробітників ДСНС та 1 одиницю техніки.


Ногу дівчинки затисло між бетонними плитами / Фото ДСНС Львівщини


До робіт залучили 5 рятувальників / Фото ДСНС Львівщини


Дівчинку рятували за допомогою гідравлічного обладнання / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів