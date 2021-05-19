Негода у Червонограді спричинила багато лиха. Припарковані на вулицях автівки затопило майже на половину.

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У Червонограді лютувала негода

  • Через сильні зливи 18 травня у Червонограді затопило вулиці, житлові будинки, присадибні ділянки та авто.
  • Потужний дощ у місті розпочався о 18:00. Негода спричинила багато лиха.
  • Місцеві жителі обурюються роботою комунальних служб.
  • За їхніми словами, така надзвичайна ситуація трапилась через нерозчищені водовідвідні стічні труби.
  • Червоноградці та рятувальники оприлюднили кілька фото у соцмережах.
  • На них видно, що автівки, які були припарковані на вулицях, стоять майже на половину у воді.
  • Також дощ затопив житлові будинки, чим завдав чималих збитків їхнім власникам.
  • На присадибних ділянках ситуація трохи краща – там вода зійшла сама.

Дивіться фото, як затопило Червоноград / Фото ДСНС Львівщини та "Львівського порталу"

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди

Рятувальники розповіли, що зливи затопили підвали, будинки та присадибні ділянки:

  • 14 присадибних ділянок у селі Стоянів;
  • підвал Червоноградської міської лікарні;
  • 3 житлові будинки;
  • 5 присадибних ділянок та окремі вулиці Червонограда.

Станом на 6:00 рятувальники відкачали 650 кубічних метрів води. Окрім цього, надзвичайники відбуксирували із затоплених вулиць 7 легкових автомобілів.

До боротьби з наслідками негоди залучили 14 співробітників ДСНС та 6 одиниць техніки. Проте робота надзвичайників ще не завершилась – вони продовжують рятувати місто від затоплень