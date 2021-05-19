Затопило будинки, вулиці та авто: у Червонограді лютувала негода – фото

У Червонограді 18 травня випала аномальна кількість опадів. Сильні зливи затопили вулиці, будинки, автівки та присадибні ділянки. Наслідки негоди ліквідували надзвичайники.
Негода у Червонограді спричинила багато лиха. Припарковані на вулицях автівки затопило майже на половину.
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У Червонограді лютувала негода
- Через сильні зливи 18 травня у Червонограді затопило вулиці, житлові будинки, присадибні ділянки та авто.
- Потужний дощ у місті розпочався о 18:00. Негода спричинила багато лиха.
- Місцеві жителі обурюються роботою комунальних служб.
- За їхніми словами, така надзвичайна ситуація трапилась через нерозчищені водовідвідні стічні труби.
- Червоноградці та рятувальники оприлюднили кілька фото у соцмережах.
- На них видно, що автівки, які були припарковані на вулицях, стоять майже на половину у воді.
- Також дощ затопив житлові будинки, чим завдав чималих збитків їхнім власникам.
- На присадибних ділянках ситуація трохи краща – там вода зійшла сама.
Дивіться фото, як затопило Червоноград / Фото ДСНС Львівщини та "Львівського порталу"
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди
Рятувальники розповіли, що зливи затопили підвали, будинки та присадибні ділянки:
- 14 присадибних ділянок у селі Стоянів;
- підвал Червоноградської міської лікарні;
- 3 житлові будинки;
- 5 присадибних ділянок та окремі вулиці Червонограда.
Станом на 6:00 рятувальники відкачали 650 кубічних метрів води. Окрім цього, надзвичайники відбуксирували із затоплених вулиць 7 легкових автомобілів.
До боротьби з наслідками негоди залучили 14 співробітників ДСНС та 6 одиниць техніки. Проте робота надзвичайників ще не завершилась – вони продовжують рятувати місто від затоплень