Затоплені вулиці й неймовірні затори: у Львові захмарно подорожчало таксі – фото

Львів 25 червня накрила шалена злива. Вода затопила вулиці міста, і почались шалені затори. Внаслідок негоди у Львові суттєво зросли ціни на таксі.

Львів'яни потерпають від наслідків негоди. У центрі міста пройти майже неможливо через глибокі калюжі. Окрім цього, автівкою також не виїдеш – увесь Львів стоїть у заторах.

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Після зливи у Львові суттєво подорожчало таксі

Сильна злива у Львові тривала приблизно годину. Після цього продовжував накрапати вже слабший дощ. Внаслідок негоди усе місто потонуло у заторах. Тому не дивно, що ціни на таксі суттєво зросли.

У багатьох львів'ян закінчився робочий день, й вони поспішили додому. В таку погоду лише справжні відчайдухи можуть піти пішки. Тож попит на таксі надзвичайно зріс, а з разом з ним підвищилась вартість послуги.

У пік негоди та заторів поїздка з вулиці Шевченка у центр міста коштувала понад 300 гривень за звичайну автівку і понад 500 гривень за таксі бізнес-класу.

Ціна поїздки з Шевченка у центр Львова / Скриншот додатку Bolt

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Пізніше ціна на поїздку дещо впала

Через годину після закінчення зливи вартість поїздки на таксі дещо впала.

Однак ціни все ж залежать від кількості вільних автівок у районі та заторів на дорогах.

На Сихів та Левандівку їхати дорожче, а ось на вулицю Джорджа Вашингтона чи проспект Чорновола – дешевше.

Переважно ціни за звичайну автівку коливаються від 109 до 204 гривень.

Своєю чергою, вартість поїздки в таксі бізнес або комфорт класу становить 128 до 324 гривень.

Ціни на поїздки залежать від шляху та сервісу виклику таксі.

Дивіться фото ціни на таксі у Львові після зливи / Скриншоти додатків Uklon, Uber і Bolt

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