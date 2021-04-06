Заторів стане менше: на 16 проблемних перехрестях Львова реорганізують рух

Джерело:ZAXID.NET
Найближчим часом у Львові змінять організацію руху на проблемних перехрестях. На найпроблемніших з них проведуть реконструкцію та повністю змінять принцип руху автомобілів.
Управління транспорту Львівської міськради вже розробило перелік найпроблемніших перехресть міста. Там планують покращити безпеку та пропускну здатність.
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Фахівці визначили 10 найпроблемніших перехресть, де часто трапляються затори та ДТП. Частина розв'язок потребує лише зміни розмітки й встановлення знаків чи світлофорів. Проте у Львові також є перехрестя, де планують провести реконструкцію та повністю змінити принцип руху автомобілів.
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Управління транспорту ЛМР виділило ще 6 транспортних розв’язок, які потребують фінансування для реалізації. Зокрема мовиться про перехрестя Городоцька – Виговського.
Минулого року ми покращили рух, організувавши постійне зелене світло для руху прямо на виїзд з міста. Але це перехрестя ще потребує вдосконалення – влаштувати пішохідні переходи та велопереїзди,
– розповів Олеськів.
Також у 2021 році Франківська райадміністрація дещо змінить організацію руху на перехресті Кульпарківська – Антоновича – Окружна. За словами посадовця, там планують відрізати виступ тротуару, що дозволить випрямити траєкторію руху, особливо для громадського транспорту.
"І також планується перерозподілити рух смугами, щоб зробити його більш впорядкованим, зрозумілим і щоб не створювати "пляшкового горла" на цьому перехресті", – додав Олеськів.
Невдовзі завершиться розробка проєктно-кошторисної документації на облаштування квазікільця на перехресті Городоцька – Сяйво. Розробку проєкту фінансує забудовник "Ріел", що будує на території молокозаводу на Левандівці ЖК Riel City. Своєю чергою, облаштування транспортної розв'язки відбуватиметься за гроші з міського бюджету.
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Цього року також виготовляється проєктно-кошторисна документація для турбокільця на перехресті Княгині Ольги – Володимира Великого. Реалізація цього проєкту розпочнеться у 2022 році.
На кільці Зелена – Пасічна є нерівномірний розподіл потоків, тож на вулиці Зеленій у напрямку виїзду з міста утворюється "пляшкове горло". Для покращення організації руху на цьому перехресті замовлять проєктно-кошторисну документацію, а реалізують проєкт у 2022 році. Також міська комісія з безпеки дорожнього руху погодила облаштування кільця на перехресті Сихівська – Зелена.
За словами Олеськіва, найдешевшими проєктами є реорганізація руху на перехрестях Стрийська – Сахарова, Джерельна – Хімічна – Єрошенка, Шевченка – Ковча та Кульпарківська – Антоновича – Окружна. Найдорожчим проєктом буде облаштування транспортної розв'язки на перехресті вулиць Сяйво – Городоцька.