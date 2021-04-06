Заторів стане менше: на 16 проблемних перехрестях Львова реорганізують рух

Найближчим часом у Львові змінять організацію руху на проблемних перехрестях. На найпроблемніших з них проведуть реконструкцію та повністю змінять принцип руху автомобілів.

Управління транспорту Львівської міськради вже розробило перелік найпроблемніших перехресть міста. Там планують покращити безпеку та пропускну здатність.

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Фахівці визначили 10 найпроблемніших розв'язок

Фахівці визначили 10 найпроблемніших перехресть, де часто трапляються затори та ДТП. Частина розв'язок потребує лише зміни розмітки й встановлення знаків чи світлофорів. Проте у Львові також є перехрестя, де планують провести реконструкцію та повністю змінити принцип руху автомобілів.

Любінська – Виговського. Керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів розповів, що спочатку на цьому перехресті планували облаштувати кільце. Проте тут виявилось недостатньо місця для такої розв’язки. Тож наразі планують лише вдосконалити регульоване перехрестя, щоб воно стало неаварійним і було менше заторів.

Керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів розповів, що спочатку на цьому перехресті планували облаштувати кільце. Проте тут виявилось недостатньо місця для такої розв’язки. Тож наразі планують лише вдосконалити регульоване перехрестя, щоб воно стало неаварійним і було менше заторів. Кульпарківська – Виговського. На цьому кільцевому перехресті часто бувають сильні затори та незначні ДТП. Тож тут планують облаштувати турбокільце, щоб покращити безпеку і прискорити рух на перехресті. Для цього міська рада невдовзі замовить проєктно-кошторисну документацію. Реалізувати проєкт планують у 2022 році.

На цьому кільцевому перехресті часто бувають сильні затори та незначні ДТП. Тож тут планують облаштувати турбокільце, щоб покращити безпеку і прискорити рух на перехресті. Для цього міська рада невдовзі замовить проєктно-кошторисну документацію. Реалізувати проєкт планують у 2022 році. Шевченка – Томашівська. На цьому перехресті хочуть облаштувати кільце. У 2021 році мерія замовить проєкт, щоб мати можливість реалізувати його у 2022 році. Олеськів розповів, що у Рясному планують зробити рух на мості на вулиці Шевченка більш безпечним. Щоб покращити інформативність для водіїв, тут встановлять знаки та нанесуть розмітку. Також планують встановити камеру фіксації швидкості та облаштувати регульований пішохідний перехід.

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Стрийська – Сахарова. Щоб покращити пропускну здатність перехрестя та створити окрему лівоповоротну смугу для транспорту, що повертає на вулицю Сахарова, у 2021 році тут планують перемалювати розмітку. Після цього проїжджати перехрестя стане значно легше.

Щоб покращити пропускну здатність перехрестя та створити окрему лівоповоротну смугу для транспорту, що повертає на вулицю Сахарова, у 2021 році тут планують перемалювати розмітку. Після цього проїжджати перехрестя стане значно легше. Кульпарківська – Наукова. Це перехрестя є також місцем концентрації ДТП. Олеськів зазначив, що велика кількість ДТП трапляється через те, що автівки їдуть на великих швидкостях у напрямку виїзду в місто. Тому там, ймовірно, заборонять ліві повороти та облаштують розворот на перехресті з вулицею Трускавецькою.

Це перехрестя є також місцем концентрації ДТП. Олеськів зазначив, що велика кількість ДТП трапляється через те, що автівки їдуть на великих швидкостях у напрямку виїзду в місто. Тому там, ймовірно, заборонять ліві повороти та облаштують розворот на перехресті з вулицею Трускавецькою. Джерельна – Хімічна – Єрошенка – Під Дубом. У 2021 році тут організують рух розміткою та знаками. Пізніше мерія замовить проєктно-кошторисну документацію, щоб повністю реконструювати це перехрестя.

У 2021 році тут організують рух розміткою та знаками. Пізніше мерія замовить проєктно-кошторисну документацію, щоб повністю реконструювати це перехрестя. Личаківська – Пасічна. Це перехрестя є одним з найпроблемніших у місті. Міська комісія з безпеки дорожнього руху неодноразово розглядала різні способи зменшення тут концентрації автомобілів. За словами Олеськіва, остаточного рішення поки немає. Незабаром Личаківська адміністрація повинна перенести газову трубу, яка блокує одну зі смуг руху.

Це перехрестя є одним з найпроблемніших у місті. Міська комісія з безпеки дорожнього руху неодноразово розглядала різні способи зменшення тут концентрації автомобілів. За словами Олеськіва, остаточного рішення поки немає. Незабаром Личаківська адміністрація повинна перенести газову трубу, яка блокує одну зі смуг руху. Шевченка – Ковча . Тут планують побудувати міст, який має внормувати рух автомобілів. Проте до реалізації цього великого проєкту на перехресті хочуть облаштувати тимчасове кільце. За словами Олеськіва, це буде пілотний проєкт статичного урбанізму. На перехресті встановлять пластикові блоки та обмежувач по центру. Схему організації цього кільця розгляне комісія з безпеки дорожнього руху.

. Тут планують побудувати міст, який має внормувати рух автомобілів. Проте до реалізації цього великого проєкту на перехресті хочуть облаштувати тимчасове кільце. За словами Олеськіва, це буде пілотний проєкт статичного урбанізму. На перехресті встановлять пластикові блоки та обмежувач по центру. Схему організації цього кільця розгляне комісія з безпеки дорожнього руху. Червоної Калини – Стуса – Липова Алея. На цій розв'язці доволі часто трапляються ДТП. Автівки розганяються на спуску з проспекту Червоної Калини, тому на виїзді на вулицю Стуса часто трапляються аварії. На цьому перехресті планують встановити світлофор на пішохідному переході та змінити організацію руху, щоб убезпечити виїзд з вулиці Липової Алеї та розворот на вулиці Стуса.

На цій розв'язці доволі часто трапляються ДТП. Автівки розганяються на спуску з проспекту Червоної Калини, тому на виїзді на вулицю Стуса часто трапляються аварії. На цьому перехресті планують встановити світлофор на пішохідному переході та змінити організацію руху, щоб убезпечити виїзд з вулиці Липової Алеї та розворот на вулиці Стуса. Зелена – Зубрівська. Це перехрестя має ускладнені ліві повороти та сповільнює рух вулицею Зеленою. Тому тут планують встановити світлофор та нанести нову розмітку.

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Управління транспорту виділило ще 6 розв'язок

Управління транспорту ЛМР виділило ще 6 транспортних розв’язок, які потребують фінансування для реалізації. Зокрема мовиться про перехрестя Городоцька – Виговського.

Минулого року ми покращили рух, організувавши постійне зелене світло для руху прямо на виїзд з міста. Але це перехрестя ще потребує вдосконалення – влаштувати пішохідні переходи та велопереїзди,

– розповів Олеськів.

Також у 2021 році Франківська райадміністрація дещо змінить організацію руху на перехресті Кульпарківська – Антоновича – Окружна. За словами посадовця, там планують відрізати виступ тротуару, що дозволить випрямити траєкторію руху, особливо для громадського транспорту.

"І також планується перерозподілити рух смугами, щоб зробити його більш впорядкованим, зрозумілим і щоб не створювати "пляшкового горла" на цьому перехресті", – додав Олеськів.

Невдовзі завершиться розробка проєктно-кошторисної документації на облаштування квазікільця на перехресті Городоцька – Сяйво. Розробку проєкту фінансує забудовник "Ріел", що будує на території молокозаводу на Левандівці ЖК Riel City. Своєю чергою, облаштування транспортної розв'язки відбуватиметься за гроші з міського бюджету.

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Цього року також виготовляється проєктно-кошторисна документація для турбокільця на перехресті Княгині Ольги – Володимира Великого. Реалізація цього проєкту розпочнеться у 2022 році.

На кільці Зелена – Пасічна є нерівномірний розподіл потоків, тож на вулиці Зеленій у напрямку виїзду з міста утворюється "пляшкове горло". Для покращення організації руху на цьому перехресті замовлять проєктно-кошторисну документацію, а реалізують проєкт у 2022 році. Також міська комісія з безпеки дорожнього руху погодила облаштування кільця на перехресті Сихівська – Зелена.

За словами Олеськіва, найдешевшими проєктами є реорганізація руху на перехрестях Стрийська – Сахарова, Джерельна – Хімічна – Єрошенка, Шевченка – Ковча та Кульпарківська – Антоновича – Окружна. Найдорожчим проєктом буде облаштування транспортної розв'язки на перехресті вулиць Сяйво – Городоцька.