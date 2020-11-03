Поліцейські викрили 29-річного львів’янина, який був причетний до організації будинків розпусти у Львові та Дніпрі. Борделі розміщувались в орендованих квартирах, а мінімальний пакет послуг коштував 800 гривень.

Чоловік разом зі своїми співучасниками організував 4 борделі у Дніпрі та Львові. Правоохоронці провели 10 обшуків у будинках розпусти, які створив львів’янин. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як працювали борделі сутенера

29-річний сутенер організував 4 борделі у Львові та Дніпрі.

Вони були розміщені в орендованих квартирах.

У будинках розпусти жінки надавали сексуальні послуги за гроші, мінімальна вартість яких становила 800 гривень.

Ціна за послуги зростала залежно від побажань клієнтів.



Всього чоловік організував 4 борделі / Фото поліції Львівщини

Що поліцейські знайшли під час обшуків

Поліцейські 2 листопада провели 10 санкціонованих обшуків у борделях, які організував львів’янин. До цих заходів також залучили спецпризначенців Львівщини.

Правоохоронці знайшли та вилучили як речові докази чорнову бухгалтерію, гроші та інші речі.



Послуги жінок коштували від 800 гривень / Фото поліції Львівщини

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Що загрожує сутенерові

Слідчі встановили, що сутенер також був причетний до низки розбійних нападів у Львові. У вересні 2020 року йому повідомили про підозру у розбої. За такий злочин зловмиснику загрожувало тюремне ув’язнення терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Проте, за рішенням суду, його звільнили з-під варти під заставу.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці невдовзі повідомлять зловмиснику про підозру у сутенерстві. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.



Невдовзі слідчі оголосять про підозру сутенерові/ Фото поліції Львівщини



Наразі триває досудове розслідування / Фото поліції Львівщини