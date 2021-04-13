Заважали нявканням: у Львові пенсіонер викинув кошенят з вікна багатоповерхівки – фото
У Львові чоловік викинув кошенят з вікна 4 поверху / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 10 та 11 квітня трапились 2 випадки жорстокого поводження з тваринами, які шокували навіть патрульних. 72-річний чоловік викинув 4 кошенят з балкону багатоповерхівки. Ще один львів'янин викинув кота своєї падчерки з вікна 6 поверху.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Правоохоронці відкриють кримінальні провадження щодо обох випадків. Одному зловмиснику загрожує чималий штраф, а іншому – в'язниця.
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Пенсіонер викинув кошенят з 4 поверху
- Увечері 11 квітня правоохоронцям надійшов виклик на вулицю Івана Сірка.
- Стурбована жінка розповіла, що чоловік викинув з балкона 4 поверху кошенят. У цей час на вулиці бавились діти, які усе це побачили.
- Разом із заявницею патрульні піднялися до квартири 72-річного чоловіка.
- Він не заперечував, що викинув кошенят. Пенсіонер пояснив, що тварини заважали йому нявканням.
- В помешканні перебували ще 3 коти, які зі слів чоловіка, були йому не потрібні. Він погодився віддати тварин сусідам.
- На жаль, після падіння одне з 4 кошенят загинуло.
- Попередня кваліфікація події – жорстоке поводження з понад 2 тваринами у присутності неповнолітніх.
- Покарання за таке правопорушення – від 5 до 8 років за ґратами.
Пенсіонер викинув 4 кошенят з 4 поверху / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Львів'янин викинув з вікна 6 поверху кота своєї падчерки
- Увечері 12 квітня на вулиці Любінській трапився схожий випадок. Троє очевидців розповіли, що чоловік викинув кота з вікна 6 поверху.
- Тварина впала на тротуар і сильно травмувалась. Після падіння переляканий кіт заповз під припарковані автівки.
- Патрульні встановили, що власницею кота була 12-річна дівчинка, а чоловіком, який, ймовірно, вчинив цей ганебний вчинок був її 33-річний вітчим.
- Львів'янин не заперечував, що викинув кота з вікна. Чоловік пояснив свої дії тим, що кіт ходив по столу й після нього лишалась шерсть.
- Травмовану тварину відвезли до ветеринарної клініки. Діагноз — множинні переломи.
- Попередня кваліфікація події – жорстоке поводження з тваринами.
- За таке правопорушення чоловікові загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі.
Чоловік викинув кота з 6 поверху / Фото Патрульної поліції Львівщини
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