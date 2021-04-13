У Львові 10 та 11 квітня трапились 2 випадки жорстокого поводження з тваринами, які шокували навіть патрульних. 72-річний чоловік викинув 4 кошенят з балкону багатоповерхівки. Ще один львів'янин викинув кота своєї падчерки з вікна 6 поверху.

Правоохоронці відкриють кримінальні провадження щодо обох випадків. Одному зловмиснику загрожує чималий штраф, а іншому – в'язниця. До теми На Львівщині чоловік застрелив сусідського собаку з рушниці: фото Пенсіонер викинув кошенят з 4 поверху Увечері 11 квітня правоохоронцям надійшов виклик на вулицю Івана Сірка.

Стурбована жінка розповіла, що чоловік викинув з балкона 4 поверху кошенят. У цей час на вулиці бавились діти, які усе це побачили.

кошенят. У цей час на вулиці бавились діти, які усе це побачили. Разом із заявницею патрульні піднялися до квартири 72-річного чоловіка.

Він не заперечував, що викинув кошенят. Пенсіонер пояснив, що тварини заважали йому нявканням .

. В помешканні перебували ще 3 коти, які зі слів чоловіка, були йому не потрібні. Він погодився віддати тварин сусідам.

На жаль, після падіння одне з 4 кошенят загинуло .

. Попередня кваліфікація події – жорстоке поводження з понад 2 тваринами у присутності неповнолітніх.

Покарання за таке правопорушення – від 5 до 8 років за ґратами.

Пенсіонер викинув 4 кошенят з 4 поверху / Фото Патрульної поліції Львівщини Читайте також Заради розваги: на Київщині чоловік застрелив лелеку – фото, відео Львів'янин викинув з вікна 6 поверху кота своєї падчерки Увечері 12 квітня на вулиці Любінській трапився схожий випадок. Троє очевидців розповіли, що чоловік викинув кота з вікна 6 поверху .

. Тварина впала на тротуар і сильно травмувалась . Після падіння переляканий кіт заповз під припарковані автівки.

. Після падіння переляканий кіт заповз під припарковані автівки. Патрульні встановили, що власницею кота була 12-річна дівчинка, а чоловіком, який, ймовірно, вчинив цей ганебний вчинок був її 33-річний вітчим .

. Львів'янин не заперечував, що викинув кота з вікна. Чоловік пояснив свої дії тим, що кіт ходив по столу й після нього лишалась шерсть.

й після нього лишалась шерсть. Травмовану тварину відвезли до ветеринарної клініки. Діагноз — множинні переломи.

Попередня кваліфікація події – жорстоке поводження з тваринами.

За таке правопорушення чоловікові загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі.

Чоловік викинув кота з 6 поверху / Фото Патрульної поліції Львівщини