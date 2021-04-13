Заважали нявканням: у Львові пенсіонер викинув кошенят з вікна багатоповерхівки – фото

14:49

У Львові 10 та 11 квітня трапились 2 випадки жорстокого поводження з тваринами, які шокували навіть патрульних. 72-річний чоловік викинув 4 кошенят з балкону багатоповерхівки. Ще один львів'янин викинув кота своєї падчерки з вікна 6 поверху.