Найбільше наслідки негоди відчули жителі Сихівського району Львова. Деякі львів'яни навіть повідомляли у соцмережах, що град поламав їхні вуличні рослини.

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У Львові 18 травня падав рясний град

Синоптики Львівського гідрометцентру попереджали про ймовірну негоду у Львові 18 травня. Окрім граду, в місті повинен був падати рясний дощ з грозами.

Також у Львові очікували пориви шквального вітру швидкістю до 24 метрів за секунду. Протягом дня температура коливалась від 13 до 18 градусів тепла.

Близько обіду на Сихові почав падати сильний град. Негода тривала майже годину. Опісля сліду від опадів майже не залишилось й на небі засяяло сонце.

Станом на 16:00 у Львові стало хмарно. Тож, ймовірно, ввечері в місті знову дощитиме.

Дивіться фото, як у Львові 18 травня падав град / Фото 24 канал, "Варта1"

Зверніть увагу! Синоптики прогнозували, що у Львові 18 травня падатимуть зливи з грозами. Щоб не постраждати внаслідок негоди, краще перечекати грозу в приміщенні або автомобілі.

Дивіться відео граду у Львові:

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