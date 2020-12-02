На Львівщині судитимуть двох підприємців, які брали участь у будівництві військового гуртожитку. Власник компанії підрядника вносив неправдиві дані в акти виконаних робіт і завищив таким чином вартість ремонту на понад мільйон гривень.

Слідчі встановили, що двоє підприємців скористались службовим становищем та заволоділи бюджетними грошима під час будівництва військового гуртожитку в місті Яворів. Зловмисникам вже оголосили про підозру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також Підробили довідки та отримали 1,3 мільйона: на Львівщині судитимуть колишніх правоохоронців Як чоловіки провернули свою "схему" 43-річний львів’янин, директор будівельної компанії, уклав угоду із Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням Міноборони на будівництво гуртожитку для військовослужбовців у місті Яворів.

Протягом 8 місяців – з жовтня 2019 року до травня 2020 року – він вносив неправдиві дані в акти виконаних робіт. Так, чоловік заволодів бюджетними грошима у сумі понад 950 тисяч гривень .

– з жовтня 2019 року до травня 2020 року – він вносив неправдиві дані в акти виконаних робіт. Так, чоловік заволодів бюджетними грошима у сумі понад . Слідчі встановили, що до махінацій також причетний директор підприємства, яке співпрацювало з львів'янином. 45-річний житель Пустомитівського району уклав договір з підприємством-забудовником на виконання робіт з утеплення гуртожитку. Чоловіки змовились та використовували дешевші матеріали . Таким чином вони завищили вартість робіт на майже 120 тисяч гривень .

. Таким чином вони завищили вартість робіт на майже . Загалом зловмисники завдали збитків державному бюджету на понад мільйон гривень.

На Львівщині судитимуть 2 підприємців, які будували гуртожиток / Фото поліції Львівщини Цікаво Львів вимагатиме у компанії Avalon облаштувати сквер у місті Що загрожує зловмисникам Слідчі повідомили директору фірми-забудовника про підозру у привласненні майна та у службовому підробленні. Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, – до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Його спільнику – директору підприємства, що займалось утеплювальними роботами – повідомили про підозру у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику за такий злочин, – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

30 листопада слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

Чоловіки завищили вартість ремонту на понад мільйон гривень / Фото поліції Львівщини

Слідчі вже завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини