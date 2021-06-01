Збентежено бігали вулицями: у Львові патрульні врятували дику качку з каченятами – фото

Поліцейських викликали небайдужі перехожі. Вони хвилювались, що з качками у такому ворожому середовищі може трапитись халепа.
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Патрульні випустили птахів у парку
- Патрульні 1 батальйону Роман Кліщ та Роксолана Года 1 червня отримали незвичний виклик.
- Небайдужі львів'яни розповіли, що на перехресті вулиць Лемківської та Замарстинівської побачили дику качку з каченятами.
- Перехожі хвилювалися, що у такому неприродному для птахів середовищі з ними може трапитись біда.
- Патрульні разом з містянами виловили сімейство качиних та посадили птахів у коробку.
- Після цього їх відвезли у службовому автомобілі в парк Знесіння.
- Там птахи опинились у безпеці – їх випустили у дику природу.
- Патрульні розповіли, що вони вдячні усім, хто долучився до порятунку диких качок.
Дикі качки бігали вулицями Львова / Фото Патрульної поліції Львівщини
Роман Кліщ та Роксолана Года врятували птахів / Фото Патрульної поліції Львівщини
Качок випустили у парку / Фото Патрульної поліції Львівщини