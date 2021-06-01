Збентежено бігали вулицями: у Львові патрульні врятували дику качку з каченятами – фото

1 червня 2021 , 14:16
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

Львівські патрульні 1 червня врятували дику качку з каченятами, які бігали містом. Ймовірно, птахи заблукали, тож опинились на метушливих вулицях Львова.

Поліцейських викликали небайдужі перехожі. Вони хвилювались, що з качками у такому ворожому середовищі може трапитись халепа.

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Патрульні випустили птахів у парку

  • Патрульні 1 батальйону Роман Кліщ та Роксолана Года 1 червня отримали незвичний виклик.
  • Небайдужі львів'яни розповіли, що на перехресті вулиць Лемківської та Замарстинівської побачили дику качку з каченятами.
  • Перехожі хвилювалися, що у такому неприродному для птахів середовищі з ними може трапитись біда.
  • Патрульні разом з містянами виловили сімейство качиних та посадили птахів у коробку.
  • Після цього їх відвезли у службовому автомобілі в парк Знесіння.
  • Там птахи опинились у безпеці – їх випустили у дику природу.
  • Патрульні розповіли, що вони вдячні усім, хто долучився до порятунку диких качок.
Зверніть увагу! У Львові в басейні СКА нещодавно трапився кумедний випадок. 19 травня там замінили воду. Попри те, що басейн поки не відчинили, там вже з'явились перші відвідувачі – дика качка та кілька її каченят.


Дикі качки бігали вулицями Львова / Фото Патрульної поліції Львівщини


 Роман Кліщ та Роксолана Года врятували птахів / Фото Патрульної поліції Львівщини


Качок випустили у парку / Фото Патрульної поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів