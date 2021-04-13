Збитки – 24 мільйони гривень: директора Стрийського лісгоспу звинуватили у службовій недбалості

Правоохоронці скерували на розгляд суду обвинувальний акт щодо директора ДП "Стрийське лісове господарство". Посадовця звинувачують у службовій недбалості, внаслідок якої держава зазнала збитків на понад 24 мільйони гривень.

Директору лісгоспу загрожує до 5 років у в'язниці. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили співробітники ДБР.

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Директора лісгоспу звинувачують у службовій недбалості

Правоохоронці встановили, що директор ДП "Стрийське лісове господарство" підписав акт прийому-передачі межових знаків, не перевіривши дійсних меж лісгоспу.

Внаслідок цього частина території площею 0,3 гектара, яка належить лісовому фонду, була відчужена підприємству, що здійснює видобуток корисних копалин.

На цій землі незаконно видобули пісок на загальну суму понад 24 мільйони гривень.

Посадовцеві повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Якщо провину директора лісгоспу доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та штрафом від 4,25 до 12,75 тисячі гривень.

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Директор лісгоспу називає це звинувачення тиском

За інформацією ZAXID.NET, директор ДП "Стрийський лісгосп" Ростислав Павлів називає порушену проти нього кримінальну справу тиском за перешкоджання незаконному видобутку піску. Він переконує, що протягом 4 років воює з фірмою, яка без дозволів видобуває пісок біля Миколаєва.

За моєю заявою була порушена справа щодо незаконного видобутку піску компанією, бенефіціаром якої є "Онур". Директор сам визнав вину, але відшкодування (збитків державі – 24 канал) не відбулося,

– зазначив посадовець.

Павлів додав, що протягом 4 років він захищає лісові угіддя та намагається зупинити незаконний видобуток піску. За словами посадовця, кримінальне провадження щодо нього відкрили з метою тиску, щоб змусити його "мовчати про ті справи".

За словами Павліва, фірма "Агробудсервіс" наразі самовільно видобуває пісок на новій ділянці лісу площею 4,3 гектара. Щодо цього захоплення землі посадовець також написав заяву у прокуратуру.

Павлів запевнив, що документ про межі, який він підписав і який згадує ДБР, 10-річної давності. У ньому зробили виправлення й посунули межі. Й тепер, за словами посадовця, маючи ці підроблені документи, компанія здійснює незаконний видобуток піску, хоча й не має гірничого відводу.