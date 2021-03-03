Збитки – 5 мільйонів гривень щомісяця: львівські перевізники хочуть підвищити вартість проїзду

У Львові перевізники хочуть підвищити вартість проїзду в міському транспорті, адже щомісяця зазнають чималих збитків. Вони вважають, що економічно обґрунтованою вартістю проїзду в автобусах є 14 гривень, а в електротранспорті – понад 12 гривень.

Розраховувати нову вартість проїзду в міському транспорті буде управління транспорту Львівської міськради після громадських слухань. Востаннє ціну на проїзд підвищували у 2019 році.

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Чому перевізники просять підвищити вартість проїзду

У "Львівелектротрансі" розповіли, що вартість проїзду потрібно збільшити через подорожчання основних складових тарифу – електроенергії на 45%, матеріалів і запчастин – на 20%, зарплати працівників та витрат на обслуговування транспорту – на 25%.

Щомісяця підприємство отримує 5 мільйонів гривень збитків, які ЛКП повинне покривати самостійно. У "Львівелектротрансі" вважають, що економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у трамваях та тролейбусах є 12,43 гривні, замість 6 гривень, які пасажири платять сьогодні.

"Діючий тариф є збитковим для господарської діяльності підприємства, тому не дозволяє впроваджувати заходи з оновлення рухомого складу, покращення інфраструктури та підвищення кваліфікації персоналу. Відтак, підняття тарифу – це вимушений крок для стабільної роботи підприємства",

– повідомили у "Львівелектротрансі".

В ЛК "АТП-1" розповіли, що з часу останнього коригування тарифу на проїзд в автобусах значно зросла вартість матеріалів та обслуговування транспорту. Тож економічно обґрунтованим тарифом є понад 14 гривень, замість 7 гривень, які є зараз.

"Запчастини подорожчали на 20%, обслуговування транспортних засобів – на 26%. Фонд оплати праці збільшився на понад 30%. Якщо тариф не буде змінений, "АТП №1" не буде в змозі вчасно проводити обслуговування та ремонт транспортних засобів і не зможе здійснювати належний випуск автобусів на маршрути", – розповів директор "АТП №1" Орест Хамула.

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Що кажуть у міськраді

"АТП №1" вже подало свої розрахунки тарифу на проїзд в автобусах до управління транспорту Львівської міськради. Керівник цього управління Орест Олеськів розповів, що їх наразі опрацьовують. За словами посадовця, процедура підняття вартості проїзду є дуже тривалою.

Процедура передбачає консультації з громадськістю і перевірку розрахунків, які нам подали перевізники, Антимонопольним комітетом. Лише після цього виконком ЛМР може приймати відповідні рішення,

– зазначив Олеськів.

За словами посадовця, за розрахунками, дійсно є реальні підстави для підняття тарифу. Тому у мерії наразі думають над форматом, яким чином обговорюватимуть це питання. За словами Олеськіва, економічно обґрунтований тариф зазвичай є вищим, ніж той тариф, який затверджують для пасажирів. Наразі у мерії вирішують, як можна покривати цю різницю для перевізників.

У Львові вартість проїзду в міському транспорті переглядають приблизно раз на 2 роки. Спочатку управління транспорту та перевізники розраховують новий тариф. Потім розрахунки виносять на громадські обговорення, після яких їх затверджує виконком ЛМР. Востаннє вартість проїзду у львівських автобусах зросла 1 лютого 2019 року, а в електротранспорті – у січні 2020 року.