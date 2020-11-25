Дрогобицький міськрайонний суд звільнив від покарання водія, який збив 4 людей на тротуарі у селі Лішня. Внаслідок ДТП 57-річна жінка загинула на місці події.

Чоловік збив на тротуарі сім'ю з 4 людей – матері, батька, сина та 7-річного внука. Водій повністю визнав свою провину та відшкодував родині збитки. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як водій збив сім'ю на тротуарі

25-річний водій Opel Omega у лютому 2020 року близько 20:20 збив сім'ю на тротуарі у селі Лішня, що під Дрогобичем. Усі члени родини були місцевими жителями.

Внаслідок ДТП, яку спричинив дрогобичанин, померла 57-річна жінка. Також постраждали її 58-річний чоловік, 33-річний син та 7-річний внук.

Під час судового засідання водій пояснив, що не впорався з керуванням автівки через слизьку дорогу. Він також повністю визнав свою провину й розповів, що відшкодував постраждалим завдану шкоду.

Який вирок водієві виніс суд

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Андрій Хомик дослідив матеріали справи та призначив водієві 4 роки за ґратами. Проте Хомик звільнив чоловіка від відбування покарання, встановивши натомість умовний термін у 2 роки.

Протягом цього часу водій повинен періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого праці та житла та не виїздити за кордон без погодження.

Цікаво, що чоловіка не позбавили права керувати транспортними засобами. Проте на вирок суду ще можна подати апеляцію.