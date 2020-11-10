Шевченківський райсуд Львова звільнив від покарання 23-річного водія, який наїхав на 9-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина потрапила до лікарні в глибокій мозковій комі.

Водій автівки Mercedes-Benz їхав з перевищенням швидкості та збив дитину. Проте суд присудив йому рік випробувального терміну. Про це повідомив ZAXID.NET.

Читайте також Загинув 30-річний водій: у Львові трапилась жахлива ДТП – фото

Що відомо про наїзд на дитину у Львові

Аварія трапилась 22 червня близько 10 години ранку. 23-річний водій Mercedes-Benz їхав вулицею Лінкольна, перевищуючи дозволену швидкість.

За пішохідним переходом чоловік збив 9-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина отримала важкі травми. Хлопчика відвезли до лікарні у глибокій мозковій комі.

Водій уклав угоду про визнання своєї провини. Він повинен був виплатити батькам хлопчика 200 тисяч гривень компенсації.

Який вирок виніс львівський суд

Суддя Шевченківського суду Львова Юрій Донченко вивчив усі матеріали у справі. Він призначив водієві покарання – 3 роки за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном на 3 роки. Згодом суддя звільнив чоловіка від відбування покарання. Натомість йому призначили рік випробувального терміну.

Тепер протягом року водій повинен періодично реєструватись в уповноваженому органі з питань пробації, не виїжджати за кордон без дозволу та повідомляти про зміну свого місця праці чи проживання.