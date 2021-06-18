ДТП трапилась на вулиці Городоцькій. Водій оплатив лікування постраждалого.

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Таксист збив чоловіка на пішохідному переході

Біля приміського вокзалу на вулиці Городоцькій 9 березня 2020 року о 1:00 водій Renault Clio наїхав на чоловіка.

У момент зіткнення постраждалий переходив дорогу пішохідним переходом.

60-річний винуватець ДТП працював у службі таксі Uber.

Внаслідок аварії 40-річний львів'янин отримав закритий перелом кісток тазу.

Ця травма призвела до тривалого розладу здоров'я постраждалого.

Суд визнав водія винним

Під час судового засідання водій визнав свою провину. Він розповів, що не помітив, як чоловік вийшов на перехід, адже на вулиці було темно. Обвинувачений також додав, що оплатив його лікування.

Дослідивши матеріали справи, суддя Залізничного райсуду Львова Галина Пилип'юк визнала водія винним у вчиненні ДТП. Йому призначили 8,5 тисячі гривень штрафу, проте водійського посвідчення не позбавили. Також чоловіка зобов'язали виплатити постраждалому 15 тисяч гривень моральної компенсації.

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