Збив 2 людей на переході і втік: львівські патрульні спіймали п'яного водія без прав – фото

Водій автівки Mazda 28 травня збив на пішохідному переході 2 людей та втік. Невдовзі патрульні його затримали. Чоловік був п'яним та позбавленим водійського посвідчення.

На щастя, постраждалі вижили. Проте медики забрали їх до лікарні, щоб надати усю необхідну допомогу.

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Водій збив 2 людей на пішохідному переході

О 10:30 до патрульних зателефонували очевидці ДТП, яке трапилось на перехресті вулиць Пасічна – Голубця.

Там автомобіль Mazda збив на пішохідному переході 2 людей.

Після цього авто, не зупиняючись, поїхало у бік центру міста вулицею Личаківською.

На місце події викликали швидку та слідчих.

Медики відвезли 47-річну жінку та 55-річного чоловіка до лікарні.

Правоохоронцям за допомогою камер вдалось встановити номерні знаки автомобіля.

Усі екіпажі 2 батальйону патрульної поліції отримали орієнтування.

Невдовзі авто зупинили на перехресті вулиці Личаківської та площі Митної.



П'яний водій збив 2 пішоходів / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Авто евакуювали на арештмайданчик

За кермом Mazda перебував 35-річний водій. Чоловік мав ознаками алкогольного сп'яніння, тож патрульні запропонували йому пройти тест. Проте водій відмовився від перевірки.

Правоохоронці встановили, що раніше Жовківський суд позбавив його водійського посвідчення. Патрульні винесли на чоловіка постанову за "керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права". Водієві загрожує 20,4 тисячі гривень штрафу. Його автомобіль евакуювали на арештмайданчик.



Постраждалі потрапили до лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини



Авто скерували на арештмайданчик / Фото Патрульної поліції Львівщини



На чоловіка склали адмінпротокол / Фото Патрульної поліції Львівщини