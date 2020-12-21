У Львові на вулиці Княгині Ольги 17 грудня невідомий водій збив 16-річного пішохода. Після скоєння ДТП чоловік втік. Проте правоохоронці розшукали втікача.

Аварія трапилась на вулиці Княгині Ольги близько 21:15. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Близько 21:15 на вулиці Княгині Ольги у Львові невідомий водій збив 16-річного хлопця. Чоловік втік з місця аварії.

Проте правоохоронці з'ясували, що ДТП спричинив водій Ford Kuga.

Патрульні знайшли автівку з характерними пошкодженнями неподалік місця аварії на вулиці Володимира Великого.

Правоохоронці встановили особу водія-втікача. Ним виявився 40-річний львів'янин.



Побиту автівку знайшли на вулиці Володимира Великого / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі / Фото поліції Львівщини