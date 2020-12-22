У Радехівському районі Львівщини 21 грудня невідомий чоловік збив 60-річного пішохода. Після ДТП водій поїхав з місця події. Наразі правоохоронці розшукують втікача.

ДТП трапилась близько 17:45 у селі Трійця Радехівського району. Наразі правоохоронці намагаються знайти водія-втікача. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як водій збив пішохода

Близько 17:45 на трасі Буськ – Берестечко у селі Трійця невідомий чоловік збив пішохода

Після цього чоловік втік з місця події.

60-річний місцевий житель сильно травмувався.

Медики відвезли його до лікарні.



Невідомий водій збив чоловіка близько 17:45 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. Вони намагаються встановити особу водія, який скоїв ДТП, та місце розташування автомобіля. Досудове розслідування триває.