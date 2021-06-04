Збив на смерть пішохода і втік: суддя звільнив водія від покарання

Самбірський міськрайсуд Львівщини звільнив винуватця смертельної ДТП від покарання. Чоловік наприкінці жовтня 2020 року збив пішохода і втік. Постраждалий загинув на місці аварії.

Через деякий час водій сам звернувся до поліції та розповів, що накоїв. Він повністю визнав свою провину.

До теми Вилетів на зустрічку: на Львівщині п'яний водій спричинив смертельну ДТП – фото

Водій на смерть збив пішохода і втік

У вироку суду мовиться, що у Самборі наприкінці жовтня 2020 року водій автівки Toyota Avensis спричинив смертельну аварію.

Він на вулиці Степана Бандери збив 59-річного пішохода.

Після цього винуватець ДТП втік з місця події.

Внаслідок аварії постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям.

Чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановили, що 63-річний самбірчанин керував автівкою, перевищуючи швидкість.

Зауважте Біля Стрия водійка під час паркування збила 5-річного хлопчика: у нього – складний перелом тазу

Суд визнав чоловіка винним

Під час судового засідання водій визнав свою провину і розповів, що втік з місця ДТП, бо злякався. Чоловік додав, що він через деякий час сам звернувся до поліції та повідомив про аварію. Водій зазначив, що відшкодував матеріальні збитки сестрі загиблого.

Суддя Ігор Пташинський, дослідивши матеріали справи, визнав самбірчанина винним у вчиненні смертельної ДТП. Він призначив водієві 4 роки у в'язниці. Проте чоловіка одразу ж звільнили від відбування покарання, встановивши натомість 2 роки іспитового терміну. Протягом цього часу він повинен періодично з'являтись до органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.