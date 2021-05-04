Збив собаку та втік: львівські патрульні допомогли врятувати чотирилапого – фото

У Львові 3 травня невідомий водій збив собаку та втік. Патрульні разом з небайдужим львів'янином допомогли чотирилапому й відвезли його до ветеринарів.
Інцидент трапився на вулиці Сяйво. Пес заскочив в автівку чоловіка, який хотів йому допомогти, й не хотів виходити.
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Водій збив собаку та втік
- Вдень 3 травня патрульні отримали виклик на вулицю Сяйво.
- Водій автівки Fiat розповів, що побачив, як керманич Mercedes-Benz збив собаку.
- Порушник поїхав далі й залишив пса посеред дороги.
- Небайдужий львів'янин зупинився, щоб допомогти травмованій тварині.
- Проте пес заскочив під кермо його автівки й відмовився виходити.
- Тож чоловікові довелось звернутись до правоохоронців.
Собаці надали усю необхідну допомогу / Фото патрульної поліції Львівщини
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Наразі собака перебуває у безпеці
- Патрульні, приїхавши на місце події, побачили, що у тварини були травмовані лапи.
- Пес поводився агресивно і навідріз відмовлявся покидати авто.
- За словами правоохоронців, жодні хитрощі не допомагали.
- Проте за деякий час патрульним все ж вдалось витягти собаку з автівки.
- Пса відвезли до ЛКП "Лев", де йому надали медичну допомогу та тимчасовий прихисток.
- Правоохоронці сподіваються, що невдовзі з'явиться власник чотирилапого, який зможе про нього подбати.