Збив собаку та втік: львівські патрульні допомогли врятувати чотирилапого – фото

4 травня 2021 , 15:06
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 3 травня невідомий водій збив собаку та втік. Патрульні разом з небайдужим львів'янином допомогли чотирилапому й відвезли його до ветеринарів.

Інцидент трапився на вулиці Сяйво. Пес заскочив в автівку чоловіка, який хотів йому допомогти, й не хотів виходити.

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Водій збив собаку та втік

  • Вдень 3 травня патрульні отримали виклик на вулицю Сяйво.
  • Водій автівки Fiat розповів, що побачив, як керманич Mercedes-Benz збив собаку.
  • Порушник поїхав далі й залишив пса посеред дороги.
  • Небайдужий львів'янин зупинився, щоб допомогти травмованій тварині.
  • Проте пес заскочив під кермо його автівки й відмовився виходити.
  • Тож чоловікові довелось звернутись до правоохоронців.


Собаці надали усю необхідну допомогу / Фото патрульної поліції Львівщини

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Наразі собака перебуває у безпеці

  • Патрульні, приїхавши на місце події, побачили, що у тварини були травмовані лапи.
  • Пес поводився агресивно і навідріз відмовлявся покидати авто.
  • За словами правоохоронців, жодні хитрощі не допомагали.
  • Проте за деякий час патрульним все ж вдалось витягти собаку з автівки.
  • Пса відвезли до ЛКП "Лев", де йому надали медичну допомогу та тимчасовий прихисток.
  • Правоохоронці сподіваються, що невдовзі з'явиться власник чотирилапого, який зможе про нього подбати.
Автор: Ольга Котів