Збив літню жінку й врізався в стовп: на Житомирщині п'яний львівський водій спричинив ДТП – фото
Житель Львівщини збив жінку та в'їхав у стовп у Баранівці / поліція Житомирщини
У Баранівці, що на Житомирщині, п'яний житель Львівщини спричинив ДТП. Водій автівки ВАЗ 2111 3 лютого не впорався з керуванням та збив літню жінку, а потім в'їхав в електроопору.
Джерело: поліція Житомирщини
Аварія трапилась близько 11:00 на вулиці Звягельській. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.
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Як трапилась аварія
- 31-річний житель Львівщини, кермуючи автівкою ВАЗ 2111, рухався вулицею Звягельською.
- Він не впорався з керуванням та збив пішохідку.
- Після цього чоловік в'їхав у електроопору на узбіччі.
- Внаслідок ДТП 61-річна місцева жителька отримала травми.
- Медики відвезли її до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.
- Попередньо у неї діагностували перелом ноги.
Ймовірно, водій був п'яний / Фото поліції Житомирщини
Поліція встановлює обставини ДТП
Правоохоронці помітили, що водій перебував у стані сп'яніння. Тому у нього взяли зразки крові для аналізу.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Житомирщини
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