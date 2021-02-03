У Баранівці, що на Житомирщині, п'яний житель Львівщини спричинив ДТП. Водій автівки ВАЗ 2111 3 лютого не впорався з керуванням та збив літню жінку, а потім в'їхав в електроопору.

Джерело: поліція Житомирщини Аварія трапилась близько 11:00 на вулиці Звягельській. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП. До теми На Львівщині вантажівка на смерть збила жінку: фото Як трапилась аварія 31-річний житель Львівщини, кермуючи автівкою ВАЗ 2111, рухався вулицею Звягельською.

Він не впорався з керуванням та збив пішохідку.

Після цього чоловік в'їхав у електроопору на узбіччі.

Внаслідок ДТП 61-річна місцева жителька отримала травми.

Медики відвезли її до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

Попередньо у неї діагностували перелом ноги.

Ймовірно, водій був п'яний / Фото поліції Житомирщини Поліція встановлює обставини ДТП Правоохоронці помітили, що водій перебував у стані сп'яніння. Тому у нього взяли зразки крові для аналізу. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Житомирщини