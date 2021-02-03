Збив літню жінку й врізався в стовп: на Житомирщині п'яний львівський водій спричинив ДТП – фото

У Баранівці, що на Житомирщині, п'яний житель Львівщини спричинив ДТП. Водій автівки ВАЗ 2111 3 лютого не впорався з керуванням та збив літню жінку, а потім в'їхав в електроопору.
Джерело: поліція Житомирщини
Аварія трапилась близько 11:00 на вулиці Звягельській. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.
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Ймовірно, водій був п'яний / Фото поліції Житомирщини
Правоохоронці помітили, що водій перебував у стані сп'яніння. Тому у нього взяли зразки крові для аналізу.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Житомирщини