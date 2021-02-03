Збив літню жінку й врізався в стовп: на Житомирщині п'яний львівський водій спричинив ДТП – фото

3 лютого 2021 , 14:55
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У Баранівці, що на Житомирщині, п'яний житель Львівщини спричинив ДТП. Водій автівки ВАЗ 2111 3 лютого не впорався з керуванням та збив літню жінку, а потім в'їхав в електроопору.

Джерело: поліція Житомирщини

Аварія трапилась близько 11:00 на вулиці Звягельській. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

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Як трапилась аварія

  • 31-річний житель Львівщини, кермуючи автівкою ВАЗ 2111, рухався вулицею Звягельською.
  • Він не впорався з керуванням та збив пішохідку.
  • Після цього чоловік в'їхав у електроопору на узбіччі.
  • Внаслідок ДТП 61-річна місцева жителька отримала травми.
  • Медики відвезли її до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.
  • Попередньо у неї діагностували перелом ноги.


Ймовірно, водій був п'яний / Фото поліції Житомирщини

Поліція встановлює обставини ДТП

Правоохоронці помітили, що водій перебував у стані сп'яніння. Тому у нього взяли зразки крові для аналізу.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.


Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Житомирщини