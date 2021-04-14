Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади очільників 10 районних державних адміністрацій на Львівщині. Ці РДА розформували на початку 2021 року у межах адмінреформи.

В межах адмінреформи з 1 січня в області розформували 20 РДА. Внаслідок цього робочі місця втратить майже половина районних чиновників. Цікаво У Раді з'явився законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК: що він передбачає Зеленський звільнив 10 голів РДА на Львівщині Зеленський 13 квітня звільнив 10 голів райдержадміністрацій на Львівщині. Ці РДА розформували в межах адмінреформи, коли Львівську область укрупнили до 7 районів замість 20. З займаних посад займаних посад звільнили голів таких РДА: Бродівської РДА – Оксану Прокопець;

Городоцької РДА – Івана Сагана;

Жидачівської РДА – Марію Гучко;

Жовківської РДА – Романа Черніховського;

Мостиської РДА – Любомира Галіва;

Перемишлянської РДА – Богдана Гуменюка;

Пустомитівської РДА – Андрія Марка;

Сокальської РДА – Ігоря Дацюка;

Старосамбірської РДА – Петра Назара;

Турківської РДА – Віталія Бабяка. Зверніть увагу! Згідно з адмінреформою, на Львівщині з 1 січня 2021 року розформували 20 РДА, а райони укрупнили до 7. Зеленський вже призначив очільників укрупнених Стрийської, Самбірської та Золочівської РДА та новоствореної Червоноградської РДА. Наразі очікується рішення президента про призначення голови Яворівського району.