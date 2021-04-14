Зеленський звільнив очільників 10 райдержадміністрацій на Львівщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади очільників 10 районних державних адміністрацій на Львівщині. Ці РДА розформували на початку 2021 року у межах адмінреформи.
В межах адмінреформи з 1 січня в області розформували 20 РДА. Внаслідок цього робочі місця втратить майже половина районних чиновників.
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Зеленський звільнив 10 голів РДА на Львівщині
Зеленський 13 квітня звільнив 10 голів райдержадміністрацій на Львівщині. Ці РДА розформували в межах адмінреформи, коли Львівську область укрупнили до 7 районів замість 20.
З займаних посад займаних посад звільнили голів таких РДА:
Зверніть увагу!
- Бродівської РДА – Оксану Прокопець;
- Городоцької РДА – Івана Сагана;
- Жидачівської РДА – Марію Гучко;
- Жовківської РДА – Романа Черніховського;
- Мостиської РДА – Любомира Галіва;
- Перемишлянської РДА – Богдана Гуменюка;
- Пустомитівської РДА – Андрія Марка;
- Сокальської РДА – Ігоря Дацюка;
- Старосамбірської РДА – Петра Назара;
- Турківської РДА – Віталія Бабяка.
Згідно з адмінреформою, на Львівщині з 1 січня 2021 року розформували 20 РДА, а райони укрупнили до 7. Зеленський вже призначив очільників укрупнених Стрийської, Самбірської та Золочівської РДА та новоствореної Червоноградської РДА. Наразі очікується рішення президента про призначення голови Яворівського району.