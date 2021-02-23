Земля під АЗС в обмін на пальне: на Львівщині за хабарництво судитимуть ексголову РДА

Львівська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Буської райдержадміністрації. Експосадовця підозрюють у хабарництві. За інформацією слідства, він вимагав у львів'янина талони на тисячу літрів пального за зміну цільового призначення землі.

Досудове розслідування – завершене. Якщо провину експосадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами.

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Як правоохоронці затримали ексголову РДА

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у львів'янина хабар у вигляді талонів на тисячу літрів дизпалива.

Натомість ексголова РДА обіцяв посприяти зміні цільового призначення земельної ділянки під будівництво автозаправної станції та комплексу придорожнього сервісу.

Загальна вартість талонів становить 21 тисяча гривень.

Картки на пальне, які отримав посадовець як хабар, вилучили.

Що загрожує експосадовцеві

За інформацією ZAXID.NET , на Львівщині судитимуть колишнього голову Буської райдержадміністрації Олега Коваля. Він очолював Буську РДА з грудня 2019 року. Президент України Володимир Зеленський звільнив Коваля за кілька тижнів після інциденту.

Ексголову РДА підозрюють у "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Львівська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Невдовзі експосадовцеві оберуть покарання.