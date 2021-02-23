Земля під АЗС в обмін на пальне: на Львівщині за хабарництво судитимуть ексголову РДА

23 лютого 2021 , 17:36
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Джерело:

Львівська облпрокуратура

Львівська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Буської райдержадміністрації. Експосадовця підозрюють у хабарництві. За інформацією слідства, він вимагав у львів'янина талони на тисячу літрів пального за зміну цільового призначення землі.

Досудове розслідування – завершене. Якщо провину експосадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами.

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Як правоохоронці затримали ексголову РДА

  • Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у львів'янина хабар у вигляді талонів на тисячу літрів дизпалива.
  • Натомість ексголова РДА обіцяв посприяти зміні цільового призначення земельної ділянки під будівництво автозаправної станції та комплексу придорожнього сервісу.
  • Загальна вартість талонів становить 21 тисяча гривень.
  • Картки на пальне, які отримав посадовець як хабар, вилучили.
Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, на Львівщині судитимуть колишнього голову Буської райдержадміністрації Олега Коваля. Він очолював Буську РДА з грудня 2019 року. Президент України Володимир Зеленський звільнив Коваля за кілька тижнів після інциденту.

Що загрожує експосадовцеві

Ексголову РДА підозрюють у "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Львівська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Невдовзі експосадовцеві оберуть покарання.