Земля під АЗС в обмін на пальне: на Львівщині за хабарництво судитимуть ексголову РДА

Джерело:Львівська облпрокуратура
Львівська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Буської райдержадміністрації. Експосадовця підозрюють у хабарництві. За інформацією слідства, він вимагав у львів'янина талони на тисячу літрів пального за зміну цільового призначення землі.
Досудове розслідування – завершене. Якщо провину експосадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами.
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Ексголову РДА підозрюють у "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Львівська облпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Невдовзі експосадовцеві оберуть покарання.