У селі Тартаків, що на Львівщині, 25 грудня трапилась жахлива пожежа. Під час ліквідації займання у будинку рятувальники знайшли тіло 49-річного чоловіка – він не зміг врятуватись від вогню та загинув.

Пожежа трапилась близько 8:10 на вулиці Шептицького. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. До теми На Львівщині вщент згорів будинок: його власник потрапив у лікарню з важкими опіками – фото Як трапилась пожежа Повідомлення про пожежу в селі Тартаків на вулиці Шептицького надійшло рятувальникам близько 8:10. Загорівся цегляний житловий будинок.

Не гаючи ні хвилини, сокальські надзвичайники виїхали на місце виклику.

На момент прибуття вогнеборців вогонь вже поширився горючими конструкціями будівлі.

Рятувальники локалізували займання о 08:36, а о 09:30 його повністю ліквідувати.

До гасіння пожежі залучили 3 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.

Пожежа трапилась близько 8:10 у селі Тартаків / Фото ДСНС Львівщини Що постраждало внаслідок пожежі Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 49-річного чоловіка. Також внаслідок пожежі вогонь знищив дах на площі 15 квадратних метрів, дерев’яне перекриття та речі господарів будинку. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення пожежі.

Внаслідок пожежі загинув чоловік / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини