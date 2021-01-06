У Бродах, що на Львівщині, 6 січня на вулиці знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Він загинув внаслідок вибуху петарди – чоловікові розірвало голову.

Тіло чоловіка знайшли близько 8:00 на вулиці Замковій. Правоохоронці попередньо встановили, що він вчинив самогубство. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також У Львові двоє киян спаплюжили Меморіал Небесної сотні: фото Як знайшли тіло чоловіка Близько 8:00 поліцейським надійшло повідомлення про те, що у парку на вулиці Замковій знайшли тіло чоловіка без ознак життя

На місце виклику одразу виїхали правоохоронці.

Загиблим виявився 30-річний житель райцентру.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду. Йому розірвало голову.

Тіло чоловіка знайшли близько 8:00 / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "самогубство". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Точну причину смерті чоловіка встановить експертиза.

Чоловік загинув внаслідок вибуху петарди / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини