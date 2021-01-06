Жахливе самогубство: на Львівщині вибух петарди розірвав чоловікові голову – фото
У Бродах, що на Львівщині, 6 січня на вулиці знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Він загинув внаслідок вибуху петарди – чоловікові розірвало голову.
Тіло чоловіка знайшли близько 8:00 на вулиці Замковій. Правоохоронці попередньо встановили, що він вчинив самогубство. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як знайшли тіло чоловіка
- Близько 8:00 поліцейським надійшло повідомлення про те, що у парку на вулиці Замковій знайшли тіло чоловіка без ознак життя
- На місце виклику одразу виїхали правоохоронці.
- Загиблим виявився 30-річний житель райцентру.
- Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду. Йому розірвало голову.
Тіло чоловіка знайшли близько 8:00 / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "самогубство". Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Точну причину смерті чоловіка встановить експертиза.
Чоловік загинув внаслідок вибуху петарди / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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