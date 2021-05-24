Інцидент трапився у селі Завадівка Турківського району. Жінка перебувала в стані опікового шоку.
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Жінка перекинула на себе баняк з гарячою їжею
- За інформацією ZAXID.NET, 48-річна жінка готувала їжу для худоби.
- Виконувач обов'язків генерального директора 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер розповів, що пацієнтка зняла баняк з плити й ненароком перекинула його на себе.
- Жінка отримала опіки 50% тіла – шиї, рук, живота і ніг.
- На порятунок пацієнтки вилетіли медики на гвинтокрилі.
Дивіться відео, як пацієнтку доправили до лікарні:
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Жінку доправили у 8 МКЛ Львова
Вертоліт приземлився на трасі в селі Завадівка. Звідти жінку транспортували до Львова. Після приземлення на футбольному полі ФК "Карпати" пацієнтку передали лікарям швидкої, які відвезли її в опікове відділення 8 МКЛ.
Жінку доставили до нашої лікарні у важкому стані. Вона перебуває у реанімації. Для зняття болю пацієнтці вкололи знеболювальні препарати, тому її свідомість трохи притуплена. Зараз жінкою займаються лікарі опікового центру,
– розповів Трунквальтер.
Дивіться фото, як пацієнтку транспортували у Львів / Фото Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф