Вилила на себе гарячу їжу: жінку з опіками 50% тіла доправили до лікарні на вертольоті – відео

На Львівщині 24 травня 48-річна жінка перевернула на себе баняк з гарячою їжею для худоби. Пацієнтку з опіками 50% тіла доставили на вертольоті в опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні.

Інцидент трапився у селі Завадівка Турківського району. Жінка перебувала в стані опікового шоку.

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Жінка перекинула на себе баняк з гарячою їжею

За інформацією ZAXID.NET, 48-річна жінка готувала їжу для худоби.

Виконувач обов'язків генерального директора 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер розповів, що пацієнтка зняла баняк з плити й ненароком перекинула його на себе.

Жінка отримала опіки 50% тіла – шиї, рук, живота та ніг.

На порятунок пацієнтки вилетіли медики на гвинтокрилі.

Дивіться відео, як пацієнтку доправили до лікарні:

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Жінку доправили до 8 МКЛ Львова

Вертоліт приземлився на трасі в селі Завадівка. Звідти жінку транспортували до Львова. Після приземлення на футбольному полі ФК "Карпати" пацієнтку передали лікарям швидкої, які відвезли її в опікове відділення 8 МКЛ.

Жінку доставили до нашої лікарні у важкому стані. Вона перебуває у реанімації. Для зняття болю пацієнтці вкололи знеболювальні препарати, тому її свідомість – трохи притуплена. Зараз жінкою займаються лікарі опікового центру,

– розповів Трунквальтер.

Вертоліт ДСНС Львівщини з 1 квітня перебуває на постійному чергуванні для надання екстреної допомоги населенню 6 західних областей.

Дивіться фото, як пацієнтку транспортували у Львів / Фото Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф