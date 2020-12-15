У Золочівському районі Львівщини у лісі 13 грудня мисливці знайшли тіло 61-річної жінки. Вона 16 жовтня вийшла з будинку свого брата й не повернулась додому.

Мисливці, військові та місцеві жителі долучились до пошуків безвісти зниклої жінки. Повідомлення про її зникнення надійшло до правоохоронців у листопаді. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво Ховався за смітниками й вдавав хворого: у Львові затримали грабіжника – фото Як знайшли тіло зниклої жінки У листопаді родичі 61-річної жительки села Теребежі Буського району звернулись за допомогою до поліції.

Вони розповіли, що жінка 16 жовтня вийшла з будинку свого брата у селі Побіч Золочівського району, але додому не повернулась. Ймовірно, вона поверталась у своє село через ліс та загубилась.

До пошуків пенсіонерки долучились поліцейські, кінологи, військовослужбовці, мисливці та небайдужі люди.

На жаль, 13 грудня мисливці знайшли у лісі на Золочівщині тіло зниклої жінки. Вона пройшла всього 5 кілометрів від будинку свого родича.

Слідів насильницької смерті на тілі пенсіонерки не виявили. Однак правоохоронці призначили судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину загибелі жінки.

Мисливці знайшли у лісі тіло зниклої пенсіонерки / Фото поліції Львівщини