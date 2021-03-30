Жодних спецперепусток не буде: як курсуватиме транспорт Львова у локдаун
Міська комісія ТЕБ та НС продовжила карантин у Львові до 12 квітня. Також у місті ввели додаткові карантинні обмеження. Зокрема, львівський громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезень.
Джерело:24 канал
У місті значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тому комісія з питань ТЕБ та НС була змушена ввести додаткові карантинні обмеження.
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Перепустки у громадському транспорті не перевірятимуть
Львівський громадський транспорт переходить у режим спецперевезень. Це означає, що пільги на час карантину скасують. Пенсіонери та пільговики з інших груп зможуть їздити у міських автобусах та трамваях, проте лише за гроші.
"Громадський транспорт переходить в режим спецперевезень. До 12 квітня ми скасовуємо всі пільгові перевезення. Транспорт курсуватиме виключно для тих людей, яким необхідно доїхати на роботу, адже попри все, місто має продовжувати функціонувати", – заявив на брифінгу мер міста Андрій Садовий.
Міська влада сподівається, що у громадському транспорті їздитимуть лише ті люди, які їдуть на роботу та з роботи. Проте жодних спецперепусток у пасажирів не перевірятимуть.
Ми сподіваємось на свідомість людей і що громадським транспортом будуть користуватись тільки ті, хто їдуть на роботу і з роботи. Люди повинні розуміти, що громадський транспорт – це місце, де можна найскоріше заразитись. І це першочергово мають розуміти люди старшого віку,
– додав міський голова.
Садовий попросив молодих містян подбати про своїх батьків, дідусів і бабусь та переконати їх не користуватись громадським транспортом й сидіти вдома.
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Які додаткові карантинні обмеження ввели у Львові
- У дитсадках працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких працюють.
- Школярі продовжать навчатися дистанційно.
- Непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати тільки на винос та за попереднім замовленням.
- Заборонена робота непродовольчих та змішаних ринків.
- Відкриття літніх майданчиків у закладах відтермінували до 12 квітня.
- Також заборонили проведення будь-яких масових заходів.
- Усі заклади харчування повинні працювати лише на винос та адресну доставку.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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