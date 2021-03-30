Жодних спецперепусток не буде: як курсуватиме транспорт Львова у локдаун

Джерело:24 канал
Міська комісія ТЕБ та НС продовжила карантин у Львові до 12 квітня. Також у місті ввели додаткові карантинні обмеження. Зокрема, львівський громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезень.
У місті значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тому комісія з питань ТЕБ та НС була змушена ввести додаткові карантинні обмеження.
Актуально Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня
Львівський громадський транспорт переходить у режим спецперевезень. Це означає, що пільги на час карантину скасують. Пенсіонери та пільговики з інших груп зможуть їздити у міських автобусах та трамваях, проте лише за гроші.
"Громадський транспорт переходить в режим спецперевезень. До 12 квітня ми скасовуємо всі пільгові перевезення. Транспорт курсуватиме виключно для тих людей, яким необхідно доїхати на роботу, адже попри все, місто має продовжувати функціонувати", – заявив на брифінгу мер міста Андрій Садовий.
Міська влада сподівається, що у громадському транспорті їздитимуть лише ті люди, які їдуть на роботу та з роботи. Проте жодних спецперепусток у пасажирів не перевірятимуть.
Ми сподіваємось на свідомість людей і що громадським транспортом будуть користуватись тільки ті, хто їдуть на роботу і з роботи. Люди повинні розуміти, що громадський транспорт – це місце, де можна найскоріше заразитись. І це першочергово мають розуміти люди старшого віку,
– додав міський голова.
Садовий попросив молодих містян подбати про своїх батьків, дідусів і бабусь та переконати їх не користуватись громадським транспортом й сидіти вдома.
Цікаво Вуличних музикантів та літніх майданчиків не буде: у Львові ввели додаткові обмеження
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу