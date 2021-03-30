Жодних спецперепусток не буде: як курсуватиме транспорт Львова у локдаун

Міська комісія ТЕБ та НС продовжила карантин у Львові до 12 квітня. Також у місті ввели додаткові карантинні обмеження. Зокрема, львівський громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезень.

У місті значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тому комісія з питань ТЕБ та НС була змушена ввести додаткові карантинні обмеження.

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Перепустки у громадському транспорті не перевірятимуть

Львівський громадський транспорт переходить у режим спецперевезень. Це означає, що пільги на час карантину скасують. Пенсіонери та пільговики з інших груп зможуть їздити у міських автобусах та трамваях, проте лише за гроші.

"Громадський транспорт переходить в режим спецперевезень. До 12 квітня ми скасовуємо всі пільгові перевезення. Транспорт курсуватиме виключно для тих людей, яким необхідно доїхати на роботу, адже попри все, місто має продовжувати функціонувати", – заявив на брифінгу мер міста Андрій Садовий.

Міська влада сподівається, що у громадському транспорті їздитимуть лише ті люди, які їдуть на роботу та з роботи. Проте жодних спецперепусток у пасажирів не перевірятимуть.

Ми сподіваємось на свідомість людей і що громадським транспортом будуть користуватись тільки ті, хто їдуть на роботу і з роботи. Люди повинні розуміти, що громадський транспорт – це місце, де можна найскоріше заразитись. І це першочергово мають розуміти люди старшого віку,

– додав міський голова.

Садовий попросив молодих містян подбати про своїх батьків, дідусів і бабусь та переконати їх не користуватись громадським транспортом й сидіти вдома.

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Які додаткові карантинні обмеження ввели у Львові

У дитсадках працюватимуть чергові групи для дітей, батьки яких працюють.

Школярі продовжать навчатися дистанційно.

Непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати тільки на винос та за попереднім замовленням.

Заборонена робота непродовольчих та змішаних ринків.

Відкриття літніх майданчиків у закладах відтермінували до 12 квітня.

Також заборонили проведення будь-яких масових заходів.

Усі заклади харчування повинні працювати лише на винос та адресну доставку.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу