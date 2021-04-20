Дружина одного з топменеджерів компанії GlobalLogic Дениса Ткачова розповіла, що чоловік багато років бив її до напівнепритомності та ґвалтував. Після того, як жінка почала це розголошувати, чоловік забрав їхніх спільних дітей.

Зараз діти проживають з чоловіком. За словами лідерки "Жіночого руху "За майбутнє" Ірини Суслової, знайомі та сусіди подружжя стали на бік домашнього тирана, а кров на обличчі жінки після побиття називають "варенням".

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Топменеджер GlobalLogic багато років знущався з дружини

Історію дружини одного з топменеджерів GlobalLogic Дениса Ткачова опублікували на фейсбук-сторінці ГО "Публічний контроль". Жінка розповіла, що чоловік почав бити її через 5 років після народження дітей.

3 липня 2018 року ми повернулися з моря. У нас не було свіжої їжі вдома і я вирішила з морозильної камери дістати пельмені. Трішки сильніше потягнула пластмасовий ящик, бо намерз (не пошкодила) навприсядки неочікувано зі спини отримала удар у вухо,

– розповіла Маріанна.

За словами жінки, після того випадку вона оглухла на місяць на одне вухо. Лікарі поставили жінці діагноз – "забій м’яких тканин завушної ділянки справа". Маріанна розповіла, що діти часто ставали свідками домашнього насилля.

"Протягом багатьох років мій чоловік чинив проти мене фізичне, психологічне, економічне, а також сексуальне насильство. Свідками яких (окрім сексуального) часто були наші неповнолітні діти, які, своєю чергою, є також жертвами фізичного та психологічного насильства", – зазначила жінка.

Маріанна неодноразово зверталась у поліцію. Проте це не давало ніяких результатів, адже свідками побиттів були лише вона та її неповнолітні діти, тож до їхньої думки не прислухатимуться.

Дивіться відео дружини після побиття своїм чоловіком:

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Чоловік забрав у дружини дітей

Жінка розповіла, що 24 червня 2020 року чоловік викрав дітей з їхнього спільного помешкання. Після цього він написав заяву, що вона буцімто самоусунулась від виховання доньок.

"На комісії у справах дітей він стверджував, що у нього є репутація, авторитет, статус. Він намагається перепрограмувати мозок нашим дітям. Після викрадення Денис заблокував телефон дітям, а в поліцію він написав заяву, що я самоусунулась від виховання дітей", – розповіла Маріанна.

За її словами, чоловік розповідає усім, що після пологів вона втратила здоровий глузд, почала зловживати алкоголем та бити дітей.

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Сусіди та знайомі називають звинувачення наклепом

Суслова розповіла, що сусіди та знайомі подружжя стали на бік чоловіка. За словами правозахисниці, щоб захистити його від "наклепу" дружини, вони заявляють, що на її обличчі була не кров, а "розмазане варення".

Пронизливі крики жінки та плач дітей, які донедавна бентежили та лякали сусідів, тепер ті ж самі люди назвали вигадкою. Поліція, органи опіки та суди – теж ніби осліпли. Бо гроші вирішують не тільки матеріальні проблеми, а і те, жертва ти, чи брехун, і не важливо, як було насправді,

– заявила Суслова.

За словами правозахисниці, Ткачов забрав у дружини дітей, щоб покарати її за спробу чинити опір. Жінка з червня 2020 року не може бачити дітей довше, ніж на годину.

"Й тепер вже вони зневажають та б'ють маму при зустрічі – бо так наказав батько. Такі жахливі історії поруч, на жаль, не поодинокі", – додала Суслова.

Вона зазначила, що для жінки знайшли професійного та принципового адвоката. Він вже почав працювати над справою.

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Як відреагували в GlobalLogic

Під дописом жінки про знущання свого чоловіка, який опублікували на фейсбук-сторінці ГО "Публічний контроль", представник GlobalLogic написав, що компанія глибоко стурбована інформацією про домашнє насильство, до скоєння якого може бути причетний один з їхніх працівників.

Ми рішуче засуджуємо прояви домашнього насильства. Компанія готова співпрацювати з компетентними органами аби забезпечити об'єктивне та всебічне розслідування цього випадку всіма можливими законними способами,

– повідомили у GlobalLogic.

Проте в інтересах всебічного розслідування компанія відмовилась від додаткових коментарів та заяв.