Чоловікові загрожує до 7 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Зловмисник завдав жінці численних травм

Правоохоронцям 20 травня надійшло повідомлення про те, що о 21:30 на вулиці Івасюка у Бориславі невідомий напав на 42-річну місцеву жительку.

Чоловік побив її та відібрав сумку, у якій були гаманець з грошима та банківськими картками, електронні гаджети, косметичка та інші особисті речі.

Після цього зловмисник сів в автівку Daewoo Lanos та втік з місця події.

Правоохоронці встановили, що під час нападу чоловік завдав жінці кількох ударів по голові.

Зокрема, медики діагностували у неї відкриту черепно-мозкову травму та чисельні забої.



24-річний чоловік пограбував перехожу / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці затримали зловмисника

Правоохоронці протягом години на вулиці Шевченка знайшли автомобіль, яким користувався нападник. Також поліцейські встановили, що жінку пограбував 24-річний місцевий житель. Його розшукали та затримали. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у розбої. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами. Правоохоронці вилучили у підозрюваного речові докази. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.