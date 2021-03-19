У Жовкві затримали 63-річного педофіла: розбещував 11-річного хлопчика

У Жовкві на Львівщині затримали 63-річного чоловіка, який вчинив розпусні дії з 11-річним хлопчиком. В обмін на це він пропонував гроші.

Хлопчик, з яким це відбулось розповів про це своєму другу, а той своєму батьку. Після звернення батька друга потерпілого до поліції, зловмисника затримали на гарячому.

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Як дізнався Zaxid.net із власних джерел, чоловік пропонував гроші хлопчикам із неблагополучних сімей, за що просив здійснити розпусні дії. Слідство намагається встановити кількість дітей, які стали жертвами ймовірного педофіла.

Детальніше про розслідування

Розслідуванням займається поліція під процесуальним керівництвом окружної прокуратури Жовкви. Згодом чоловіку мають оголосити підозру за статтею про вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.

Його можуть покарати позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Слідчі також перевірять причетність підозрюваного до схожих злочинів.

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