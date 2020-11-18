У Львові з 19 листопада цілодобово чергуватиме снігоприбиральна техніка. Усі комунальні підприємства, які розчищають дороги від снігу, готові до роботи в зимовий період.

Розпорядження про початок чергування снігоприбиральної техніки вже підписали. Також львівські комунальні підприємства закупили усі необхідні реагенти – сіль та пісок. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Техніку вже підготували до зими

Уся необхідна снігоприбиральна техніка вже готова до зимового періоду.

Спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій ми проводили перевірку техніки. Все готове до роботи. Також сьогодні керівники інженерних служб ще раз проведуть об'їзди по ШРП,

– повідомила заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

За прогнозами синоптиків 20 листопада у Львові буде приморозок та дощ. Тому в місті, ймовірно, буде ожеледиця. Усі ШРП повинні забезпечити 2 піскосіями, щоб у будь-який час посипати замерзлі дороги піском. Також балансоутримувачі будинків повинні бути готові до можливої негоди, щоб двірники могли теж посипати піском чи сіллю тротуари.

Снігоприбиральна техніка розпочне чергувати вулицями Львова з 19 листопада. Відповідне розпорядження вже підписали та закупили необхідні реагенти.

Цікаво! У 2020 році до прибирання снігу на львівських вулицях залучать 138 одиниць техніки.