У Львів знову повернулась зима. Сніг почав падати вночі 5 березня, а вдень у місті все ще продовжує сніжити.

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозували, що 5 березня на Львівщині сніжитиме протягом усього дня. Зокрема, у Львові падатиме значний сніг, який змінюватиметься мокрим снігом.

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Львів знову засипає снігом

Попри те, що прийшла весна, сніги не відступають. Львівські рятувальники закликали водіїв бути обережними на дорогах. Адже синоптики прогнозували ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Також через пориви штормового вітру у Львові очікують хуртовини.

Зверніть увагу! За прогнозами синоптиків, 5 березня в Україну знову прийде похолодання. У деяких областях сніжитиме, а в інших – падатиме дощ.

Дивіться фото засніженого Львова / Фото 24 канал

Опади прогнозують майже в усіх областях

Синоптики прогнозують опади по всій країні, крім південних областей.

У Сумській та Чернігівській області 5 березня падатимуть дощ зі снігом.

Проте на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Луганщині падатиме дощ.

На Заході, у Тернопільській, Рівненській, Волинській та інших областях, падатиме дощ, який змінюватиметься мокрим снігом.

У Києві 5 березня, за прогнозом синоптиків, падатимуть дощ та мокрий сніг.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу