Зима повернулась: Львів знову засипало снігом – фото

Джерело:24 канал
У Львів знову повернулась зима. Сніг почав падати вночі 5 березня, а вдень у місті все ще продовжує сніжити.
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозували, що 5 березня на Львівщині сніжитиме протягом усього дня. Зокрема, у Львові падатиме значний сніг, який змінюватиметься мокрим снігом.
Цікаво Співочі депутати: у Львівській міськраді пройшла перша репетиція хору – відео
Попри те, що прийшла весна, сніги не відступають. Львівські рятувальники закликали водіїв бути обережними на дорогах. Адже синоптики прогнозували ожеледицю та налипання мокрого снігу.
Також через пориви штормового вітру у Львові очікують хуртовини.Зверніть увагу! За прогнозами синоптиків, 5 березня в Україну знову прийде похолодання. У деяких областях сніжитиме, а в інших – падатиме дощ.
Дивіться фото засніженого Львова / Фото 24 канал