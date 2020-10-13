У Міжнародному аеропорту "Львів" 12 жовтня під час руху по злітній смузі у приватного літака РіреrРА-30 обламались стійки шасі. На час евакуації поламаного авіасудна аеропорт зачинили.

Літак летів за маршрутом Цунів – Львів – Жешув. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба аеропорту "Львів".

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Як саме зламався літак

Ушкодження літака були некритичні – під час посадки у нього обламались стійки шасі.

На борту перебували 3 українців. За інформацією пресслужби аеропорту, ніхто з пасажирів не постраждав.



У літака при посадці зламалась стійка шасі / Фото з фейсбук-сторінки аеропорту "Львів"

Аеропорт закрили на час евакуації літака

У зв'язку з евакуацією поламаного літака, аеропорт закрили для польотів на 1 годину 20 хвилин. Два літаки, які в цей час летіли до Львова, направили на посадку на запасні аеродроми:

Рейс авіакомпанії "Роза Вітрів" Київ – Львів направили до Івано-Франківська;

Вантажний рейс авіакомпанії "Елерон" – до аеропорту в місті Жешув.

Зі злітної смуги поламане авіасудно оперативно прибрали. Після цього обидва літаки повернулись до Львова. Роботу аеропорту повністю відновили о 5 вечора.

Наразі спецкомісія розслідує, чому в літака поламались стійки шасі.



На евакуацію зламаного літака витратили майже 1,5 години / Фото з фейсбук-сторінки аеропорту "Львів"