Зламав усі ребра: на Львівщині п'яний чоловік вбив власного батька – фото
Джерело:поліція Львівщини
В одному з сіл Самбірського району 5 липня 44-річний чоловік побив свого батька до смерті. У момент скоєння злочину зловмисник був п'яний.
Правоохоронці оперативно затримали чоловіка. За вбивство батька йому загрожує в'язниця.
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П'яний син вбив батька
- Правоохоронцям 6 липня надійшло повідомлення від жителя одного з сіл Самбірського району.
- Чоловік розповів, що, прийшовши до свого тестя додому, знайшов його тіло без ознак життя.
- За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, дільничний офіцер та співробітники інших служб поліції.
- На тілі 74-річного чоловіка правоохоронці виявили чисельні тілесні ушкодження.
- Зокрема, у пенсіонера були зламані ребра та грудна клітина.
- Поліцейські встановили, що до злочину був причетний 44-річний син загиблого.
- Він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, приблизно о 23:00 5 липня прийшов у будинок батька та почав з ним сваритись.
- Під час конфлікту чоловік жорстоко побив пенсіонера.
- Він отримав важкі травми, від яких невдовзі помер.
Син побив власного батька до смерті / Фото поліції Львівщини
Чоловікові загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років у в'язниці.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі поліцейські продовжують проводити досудове розслідування.
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