Міський голова наголосив, що 30 червня гроза у Львові закінчилася швидше, ніж попереднього разу – 25 червня.
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Наслідки грози у Львові
- на кілька шкіл та закладів культури впали дерева;
- обвалились фасади історичних будівель;
- найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом;
- через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.
На щастя, ніхто не постраждав. На вулицях міста вже працюють комунальні служби.
Львів знову залило дощем: що відомо
- Потужний дощ та гроза розпочалися у місті ввечері 30 червня. Вони супроводжувалися шквальним вітром, який розганявся до 19 – 24 метрів за секунду. Місцями навіть падав град.
- За лічені хвилини вулиці Львова стали ріками, якими не їхали, а пливли автівки. Деякі із них навіть довелося штовхати.
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