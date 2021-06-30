Міський голова наголосив, що 30 червня гроза у Львові закінчилася швидше, ніж попереднього разу – 25 червня.

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Наслідки грози у Львові

на кілька шкіл та закладів культури впали дерева;

обвалились фасади історичних будівель;

найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом;

через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.

На щастя, ніхто не постраждав. На вулицях міста вже працюють комунальні служби.

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Потужний дощ та гроза розпочалися у місті ввечері 30 червня. Вони супроводжувалися шквальним вітром, який розганявся до 19 – 24 метрів за секунду. Місцями навіть падав град.

За лічені хвилини вулиці Львова стали ріками, якими не їхали, а пливли автівки. Деякі із них навіть довелося штовхати.

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