Дерева впали на школи, пошкоджені історичні будівлі, – Садовий про наслідки негоди у Львові
30 червня 2021 , 20:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Садового
Андрій Садовий повідомив, що гроза, яка накрила Львів 30 червня, наробила чимало лиха. На декілька шкіл попадали дерева, багато вулиць затоплені, постраждали історичні будівлі.
Міський голова наголосив, що 30 червня гроза у Львові закінчилася швидше, ніж попереднього разу – 25 червня.
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Наслідки грози у Львові
- на кілька шкіл та закладів культури впали дерева;
- обвалились фасади історичних будівель;
- найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом;
- через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.
На щастя, ніхто не постраждав. На вулицях міста вже працюють комунальні служби.
Львів знову залило дощем: що відомо
- Потужний дощ та гроза розпочалися у місті ввечері 30 червня. Вони супроводжувалися шквальним вітром, який розганявся до 19 – 24 метрів за секунду. Місцями навіть падав град.
- За лічені хвилини вулиці Львова стали ріками, якими не їхали, а пливли автівки. Деякі із них навіть довелося штовхати.
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