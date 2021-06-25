Вулиці затоплені, автомобілі "тонуть" у воді, а пішоходам ледь вдається перейти дорогу. Негода вже встигла наробити чимало лиха.

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Транспорт паралізований

У зв'язку з погодними умовами комунальним службам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті. Рух транспорту паралізований.

Як повідомляє varta1, "вулиця Личаківська від центру й до Пасічної стоїть мертво". Вулиця Сахарова затоплена. Трамвайна мережа там обірвана.

Повалені дерева та побиті авто

Потужний вітер повиривав дерева у місті. Одне з них – на вулиці Крушельницької – впало на автомобіль, припаркований на вулиці.

Ще одне дерево впало на вулиці Чукаріна біля будівлі "Нової пошти". Через це проїзд там заблокований. Постраждали й новопосаджені дерева у центрі міста.

Ще один такий інцидент трапивс на вулиці Вітовського – біля парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Дерево там розламалося навпіл й впало на припарковані авто.

Ситуація на Вітовського / Фото 24 каналу

З корінням повиривало дерева й на вулиці Єфремова. Стовбур впав на автомобіль Volkswagen. Очевидці публікують світлини наслідків негоди. Обірвані проводи електромережі.

Місцева мешканка зняла на відео, як вітер хитає величезну тополю в одному з дворів міста. Спочатку вітер зламав кілька гілок, потім дерево не встояло.

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