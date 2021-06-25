Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео
Джерело:24 канал
У Львові небо раптово затягнуло темними хмарами й місто накрила злива з градом. Місцеві жителі потерпають від наслідків негоди.
Вулиці затоплені, автомобілі "тонуть" у воді, а пішоходам ледь вдається перейти дорогу. Негода вже встигла наробити чимало лиха.
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Транспорт паралізований
У зв'язку з погодними умовами комунальним службам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті. Рух транспорту паралізований.
Як повідомляє varta1, "вулиця Личаківська від центру й до Пасічної стоїть мертво". Вулиця Сахарова затоплена. Трамвайна мережа там обірвана.
Повалені дерева та побиті авто
Потужний вітер повиривав дерева у місті. Одне з них – на вулиці Крушельницької – впало на автомобіль, припаркований на вулиці.
Ще одне дерево впало на вулиці Чукаріна біля будівлі "Нової пошти". Через це проїзд там заблокований. Постраждали й новопосаджені дерева у центрі міста.
Ще один такий інцидент трапивс на вулиці Вітовського – біля парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Дерево там розламалося навпіл й впало на припарковані авто.
Ситуація на Вітовського / Фото 24 каналу
З корінням повиривало дерева й на вулиці Єфремова. Стовбур впав на автомобіль Volkswagen. Очевидці публікують світлини наслідків негоди. Обірвані проводи електромережі.
Місцева мешканка зняла на відео, як вітер хитає величезну тополю в одному з дворів міста. Спочатку вітер зламав кілька гілок, потім дерево не встояло.
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