Потужна злива у Львові затопила McDonald's: шокуючі відео з закладу

Львів'яни оговтуються від потужної зливи, яка накрила місто 25 червня. Затопило не лише автомобілі на вулиці, але й будівлі. Серед них – McDonald's на проспекті Свободи.

Відвідувачі, які відпочивали там під час негоди, опублікували кадри зсередини закладу. Видно, що на підлозі – дуже багато води.

Зверніть увагу У центрі Львова з-під землі вирвався потужний гейзер: відео

Вода – всюди

Працівники McDonald's намагаються вичерпати цю дощову воду на вулицю. Спочатку це робили швабрами, а потім у хід пішли навіть підноси.

Водночас відвідувачі закладу спостерігають за цим та залишаються за своїми столиками. Їм не було куди спішити, адже негода не вщухала.

Львівський McDonald's затопило: дивіться відео

Львів накрила потужна злива: наслідки