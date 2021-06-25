Потужна злива у Львові затопила McDonald's: шокуючі відео з закладу
25 червня 2021 , 18:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Типовий Львів"
Львів'яни оговтуються від потужної зливи, яка накрила місто 25 червня. Затопило не лише автомобілі на вулиці, але й будівлі. Серед них – McDonald's на проспекті Свободи.
Відвідувачі, які відпочивали там під час негоди, опублікували кадри зсередини закладу. Видно, що на підлозі – дуже багато води.
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Вода – всюди
Працівники McDonald's намагаються вичерпати цю дощову воду на вулицю. Спочатку це робили швабрами, а потім у хід пішли навіть підноси.
Водночас відвідувачі закладу спостерігають за цим та залишаються за своїми столиками. Їм не було куди спішити, адже негода не вщухала.
Львівський McDonald's затопило: дивіться відео
Львів накрила потужна злива: наслідки
- Вдень 25 червня Львовом пронеслася рясна злива, її супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.
- У самому центрі міста на дорозі утворився гейзер. Водіям довелося його об'їжджати. Причини – невідомі. Ймовірно, через негоду прорвало труби.
- Через це у Львові запрацював оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Мер міста Андрій Садовий закликав людей не виходити на вулицю.