Наприклад, затопило паб "Добрий друг". Він розташований на вулиці Лесі Українки.
До речі Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео
У мережі опублікували відео, як вода у пабі стікає по сходах. Люди намагались оминути потоп, однак виходило лише швидко пробігти повз нього.
До речі, паб – не єдиний, хто постраждав від зливи. Дощі також затопили McDonald's на проспекті Свободи.
Затопений паб у Львові, дивіться відео:
Негода у Львові: що відомо
- Після пекельної спеки Львів охопили грози та негода. Стихія захопила місто доволі раптово.
- Комунальникам вимкнули струм всього електротранспорту у місті. Рух транспорту був паралізований, тягнулись довгі затори.
- Це спричинило захмарне подорожчання таксі. Наприклад, у пік негоди поїздка з вулиці Шевченка у центр міста коштувала понад 300 гривень за звичайну автівку і понад 500 гривень за таксі бізнес-класу.
- Через рясну зливу автівкам довелось "плисти" затопленими вулицями. На проспекті Чорновола навіть вирвався потужний гейзер з-під землі.
- Вітер виривав дерева у місті. Наприклад, на вулиці Соломії Крушельницької та Чукаріна.
Негода у Львові, дивіться відео: