Злива у Львові затопила паб: вода залила приміщення – відео

25 червня 2021 , 20:12
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Джерело:

24 канал

У Львові 25 червня вирувала негода. Сильна злива з грозою посилились градом та шквалами вітру. Рясний дощ затопив не лише вулиці, а й будівлі.

Наприклад, затопило паб "Добрий друг". Він розташований на вулиці Лесі Українки. 

До речі Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео

У мережі опублікували відео, як вода у пабі стікає по сходах. Люди намагались оминути потоп, однак виходило лише швидко пробігти повз нього.

До речі, паб – не єдиний, хто постраждав від зливи. Дощі також затопили McDonald's на проспекті Свободи.

Затопений паб у Львові, дивіться відео:

Негода у Львові: що відомо

  • Після пекельної спеки Львів охопили грози та негода. Стихія захопила місто доволі раптово.
  • Комунальникам вимкнули струм всього електротранспорту у місті. Рух транспорту був паралізований, тягнулись довгі затори.
  • Це спричинило захмарне подорожчання таксі. Наприклад, у пік негоди поїздка з вулиці Шевченка у центр міста коштувала понад 300 гривень за звичайну автівку і понад 500 гривень за таксі бізнес-класу.
  • Через рясну зливу автівкам довелось "плисти" затопленими вулицями. На проспекті Чорновола навіть вирвався потужний гейзер з-під землі.
  • Вітер виривав дерева у місті. Наприклад, на вулиці Соломії Крушельницької та Чукаріна.

Негода у Львові, дивіться відео:

 

Автор: Ольга Музика