Злива у Львові затопила паб: вода залила приміщення – відео

У Львові 25 червня вирувала негода. Сильна злива з грозою посилились градом та шквалами вітру. Рясний дощ затопив не лише вулиці, а й будівлі.

Наприклад, затопило паб "Добрий друг". Він розташований на вулиці Лесі Українки.

До речі Львів поплив після негоди: злива повалила дерева, авто у воді – фото, відео

У мережі опублікували відео, як вода у пабі стікає по сходах. Люди намагались оминути потоп, однак виходило лише швидко пробігти повз нього.

До речі, паб – не єдиний, хто постраждав від зливи. Дощі також затопили McDonald's на проспекті Свободи.

Затопений паб у Львові, дивіться відео:

Негода у Львові: що відомо